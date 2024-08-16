Чьи имена знаменитых одесситов пополнят Аллею звёзд

Имена ещё четырёх известных личностей, связанных с Одессой, появятся на Аллее звёзд.

По информации Думской, вице-мэр, председатель историко-топонимической комиссии Одесского горсовета Павел Вугельман заявил, что открыть таблички планируют на День города, 2 сентября, хотя денег на их создание и установку нет.

Однако члены историко-топонимической комиссии уже определились с новыми именами для Аллеи. Это будут публицист Александр Розенбойм, публицист и писатель Михаил Комаров, один из основоположников литературы на идише Шолом-Алейхем.

Александр Розенбойм

Михаил Комаров

Шолом-Алейхем

Также обсуждались имена художников Виталия Аликберова, Исаака Малика, Дины Фруминой, Сергея Князева, Алексея Шовкуненко.

Виталий Аликберов

Родственники Аликберова заявили о своей готовности без помощи городских властей профинансировать установку таблички в его честь, поэтому члены комиссии согласовали и её.

Одесса News информировала об акции 15 августа 2024 года в Одессе родственников погибших на фронте по увековечиванию их памяти путём создания Аллеи Героев в парке Шевченко.

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