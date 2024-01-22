Зеленский подписал указ об исторически населённых украинцами территориях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населённых украинцами территориях страны-агрессора РФ.

Об этом глава государства заявил в опубликованном 22 января видеообращении по случаю Дня соборности Украины.

«Мы должны сегодня делать не только шаги для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ «Об исторически населённых украинцами территориях РФ», – сказал президент.

По словам Главы государства, это означает «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

Под исторически населёнными землями подразумеваются территории на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.

Указом определено Кабинету Министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, учёных, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населённых ими землях, предусмотрев, в частности: проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершённых против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населённых этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти, в том числе по образованию центра по указанным вопросам; активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощённых ею народов с привлечением отечественных и зарубежных учёных, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине.

Кабмину также поручено осуществить меры по обеспечению совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населённых этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды; освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населённых ими землях в пределах Российской Федерации.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить учёт положений Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

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