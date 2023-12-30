Зеленский в своём видеообращении поблагодарил двух одесситов за службу

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении 29 декабря поблагодарил двух одесситов, которые ликвидировали последствия вражеских ударов.

Видеообращение размещено на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Более 600 наших спасателей Украины привлечены к помощи, разбору завалов. Много техники. Работа будет продолжаться круглосуточно. Я хочу поблагодарить всех, кто привлечён, всех, кто поддерживает людей», – отметил Владимир Зеленский, назвав фамилию одесского пожарного Павла Харчевского.

Также Зеленский поблагодарил сотрудников Национальной полиции Украины, «которые сегодня особенно проявили себя», в частности, Артёма Грушко из Одессы.

«Я благодарю всех вас и ваших коллег! Работаем дальше и приближаем победу», — сказал Президент.

Одесса News информировала, что в связи с трагедией, произошедшей 29 декабря в результате вражеской атаки на город Одессу, что привело к гибели людей, 30 декабря 2023 года объявлен Днём траура в Одессе.

Фото и видео: ОПУ

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