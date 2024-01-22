Японский дирижёр собирает деньги для гастролей в Японии оркестра Одесской оперы

Японский дирижёр Одесского национального академического театра оперы и балета Хирофуми Йошида объявил кампанию по сбору средств для организации гастролей оркестра одесского театра у него на родине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NKH.

Отмечается, что Йошида с 2021 года является главным приглашённым дирижёром Одесского национального академического театра оперы и балета и надеется, что музыка позволит людям в Японии узнать больше об Украине и углубить своё понимание ситуации в ней.

Кампания по сбору средств стартовала 15 января и продлится до конца февраля. Её цель – собрать 30 миллионов иен, или около $200 тысяч. Пожертвования будут направлены на покрытие расходов на проезд около 80 участников оркестра, аренду концертного зала и другие расходы, связанные с организацией концертов.

Йошида рассказал, что вдохновился на проект после того, как дирижировал оперой в театре в сентябре прошлого года, чтобы подбодрить людей в Украине через музыку. Он подчеркнул, что прошло около двух лет с начала вторжения, но люди в Украине держатся и не теряют надежды.

Дирижёр также отметил, что одесский театр временно закрывался после того, как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022-го, однако уже в июне того же года снова открылся и продолжает показывать представления, несмотря на сложную ситуацию.

Одесса News информировала, что два медицинских учреждения Одессы в октябре 2023 года получили мощные генераторы производства Японии.

Фото: Одесский национальный академический театр оперы и балета

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