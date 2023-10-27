Япония передала Одессе мощные генераторы

Два медицинских учреждения Одессы получили мощные генераторы производства Японии.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, с начала полномасштабного вторжения России международные партнёы всесторонне поддерживают Одессу.

Так, два медицинских учреждения Одессы получили мощные генераторы производства Японии, что стало возможным благодаря содействию и взаимодействию правительств Японии и Словакии, фонда ADRA и Посла Одессы в Словацкой Республике Александра Ройтбурга.

Как отметила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, генераторы очень нужны, особенно больницам, которые работают 24/7.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года подопечные Одесского городского инклюзивно-ресурсного центра №1 получили 14 нетбуков от датской благотворительной организации Bevar Ukraine.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy