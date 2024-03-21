В Словакии и Венгрии заявили, что не будут поставлять Украине вооружение

Министры иностранных дел стран Вышеградской четвёрки (V4), в которую входят Венгрия, Словакия, Польша и Чехия разошлись во мнениях о поставке оружия Украине.

Об этом они заявили на пресс-конференции после встречи в четверг, сообщает Укринформ.

Главы МИД этих стран отметили, что агрессия России против Украины является нарушением международного права, и территория Украины должна оставаться в пределах её международно признанных границ, но в некоторых других аспектах поддержки Украины министры не были единодушны.

В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отметил необходимость увеличить поддержку Украины во всех сферах, включая военную, подчеркнув, что в интересах всего региона, чтобы российская армия оставалась подальше от его границ.

«Европа сегодня в опасности и необходимо уметь на это реагировать», — заявил Липовский, поблагодарив те страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, среди которых и Польша, пообещавшая финансовый вклад, материально-техническое и логистическое обеспечение.

Главы МИД Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петер Сийярто заявили, что их страны не будут поставлять оружие Украине.

В частности, словацкий министр заявил: «Мы больше не будем делать военные поставки в Украину, потому что считаем, что этот конфликт не имеет военного разрешения».

На вопрос, готов ли он вести переговоры с российским министром Сергеем Лавровым, Бланар сказал: «Мы очень прагматичны, ни в коем случае не апологеты России. Но что мы будем делать с Россией, если она не остановится? Создадим новый железный занавес?».

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна «не поставляла и не будет поставлять ни одно оружие Украине». В то же время, он назвал заявления о введении войск НАТО в Украину «опасными».

Одесса News информировала, 17 февраля 2024 года чешский президент Пётр Павел заявил, что Чехия вместе с партнёрами ищет артбоеприпасы, чтобы передать их Украине. Он уточнил, что его страна нашла способ закупить 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.

В марте Павел заявил, что союзники собрали нужную сумму на закупку 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, к чешской инициативе присоединились 18 стран, в частности, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция, Бельгия и Люксембург.

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