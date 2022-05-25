Минута молчания: Цена войны, начатой против Украины, — десятки тысяч жизней

Цена войны, начатой 24 февраля Российской Федерацией против Украины, — десятки тысяч жизней.

Такую цифру потерь среди украинцев озвучил Президент Владимир Зеленский.

22 мая Зеленский сказал, что «от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении на востоке».

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

ООН 24 мая подтвердила гибель 3942 мирных жителей, хотя считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. В числе погибших 1489 мужчин, 976 женщин, 90 девочек, 99 мальчиков, а также 69 детей и 1219 взрослых, пол которых пока не определён.

Это касается, к примеру, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где предположительно пострадало множество мирных жителей.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе, по «осторожным оценкам» местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1297 тел мирных жителей, более 600 из которых погибли от стрелкового оружия. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных с 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших. Такую цифру назвал последний раз – 15 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский. Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях среди украинских защитников.

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины.

«Украина потеряла много лётчиков», — заявил 20 мая Президент Зеленский.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 24 медиаработника, 10 врачей.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 25 мая погибли 238 детей.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли в течение этих трёх месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!» – сказал Президент Зеленский 24 мая.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 16 мая в селе Заря Труда Одесского района попрощались с одесситом Владимиром Лосевым, погибшим 7 мая в районе Северодонецка.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod