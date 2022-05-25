90 дней войны: Обстановка на южном фронте остаётся стабильно напряжённой

Завершая 90-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину, Оперативное командование «Юг» констатирует военную обстановку на южном фронте как стабильно напряжённую.

Об этом ОК «Юг» сообщает в Facebook.

В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населённых пунктов и пытается обвинить в этом Вооружённые Силы Украины. Даже предприняли попытку атаковать с воздуха с помощью авиации.

«Оккупационные власти и рашистская армия пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией. По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. Это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление. Но государству-преступнице такая практика присуща ещё со времен оккупации Донецкой и Луганской областей», — говорится в военной сводке.

Снова по жилым кварталам Николаева нанесён удар системой залпового огня «Смерч». Имеются данные о ранении гражданского лица. Остальная информация уточняется.

Отмечается, что на северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин «Тигр» под прикрытием миномётного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на вражинах была военная форма ВСУ.

«Атака была отбита, враг ретировался, оставив четырёх своих навсегда», — сообщается в информации.

Всего за сутки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены врагу такие потери — уже неживой силой – 33 военных, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Контрдиверсионные мероприятия продолжаются. Их очередным результатом явилось разоблачение службой безопасности жителя региона, который открыто проводил пророссийскую пропаганду в социальных сетях. Мужчина в своих постах дискредитировал ВСУ и открыто поддерживал кровавую войну, которую Россия ведёт против Украины. Стороннику сепаратизма сообщено о подозрении в совершении преступления, а наказание в условиях военного положения предусмотрено вплоть до пожизненного заключения.

В количественных показателях корабельной группировки противника изменений почти нет – 6 крупных десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Чёрного моря.

Как утверждается в военной сводке, «черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Чувствуя угрозу своему флоту, рашисты усиливают противовоздушную оборону, в частности, в северо-западной части Крыма разворачиваются два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400. Так, продолжая угрожать ракетными ударами, враг пытается восстановить свои силы и ресурсы для продолжения безжалостной и бессмысленной войны».

Оперативное командование напомнило о необходимости соблюдать нормы и правила безопасности, алгоритма действий во время воздушной тревоги для спасения себя и своих близких. «Не поддавайтесь провокациям и панике, тщательно проверяйте информацию, доверяйте силам обороны», — резюмируется в сводке за прошедшие сутки.

Как сообщала Одесса News, Министр обороны Алексей Резников вручил наградное именное огнестрельное оружие старшему матросу из Одесской области Дмитрию Томилову, который с переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» уничтожил российский самолёт-истребитель.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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