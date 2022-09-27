За прошедшие сутки на юге Украины ликвидировано 77 захватчиков, 6 танков

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили на Южном направлении 77 российских захватчиков и почти три десятка единиц вражеской техники.

Сводку боевых действий за прошедшие сутки представил полковник Владислав Назаров из Оперативного командования «Юг» ВСУ.

Отмечается, что украинская авиация нанесла десять ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотный разведчик «Орлан-10». На Одесскую область враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработаны 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах Херсонской области поражены четыре очага вражеского вооружения и техники и четыре склада с боеприпасами. «Ещё одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведён и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке», — отмечают украинские защитники.

Подтверждённые потери врага за прошедшие сутки составляют: 77 военных, шесть танков, пять гаубиц, в том числе самоходная «Мста-С», три зенитных пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1» и 14 единиц автобронетехники.

«Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжённая, но контролируемая. В составе сил и положении врага перемен не произошло. Оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции и прифронтовые территориальные громады из разных видов вооружения», — говорится в сообщении. В течение дня враг нанёс четыре авиационных и один ракетный удар.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 26.09.2022

Под огнём тяжёлой артиллерии снова оказался Марганец. Разрушен частный гараж, ранен гражданский. Кривой Рог враг атаковал ракетой воздушного базирования Х-59. Попав в аэропорт, разрушил инфраструктуру объекта. Из-за существенного повреждения аэродрома и оборудования, его дальнейшее использование по назначению невозможно. Пострадавших и жертв нет.

На главном фото воин одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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