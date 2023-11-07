622 дня войны: Генштаб ВСУ сообщил о последних новостях с фронта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую оперативную информация о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 7 ноября.

Отмечается, что пошли 622-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанёс 16 авиаударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В зоне ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника. На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

: на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника. На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак. На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки. На Шахтёском и Запорожском направлениях противник вёл безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой, Красного, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской областей. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта

: на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак. На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки. На Шахтёском и Запорожском направлениях противник вёл безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой, Красного, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской областей. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника. Силами и средствами ПВО уничтожены ударный БпЛА типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА врага.

«Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и ещё одну важную цель противника», — говорится в оперативной информации Генштаба.

Одесса News информировала о проведении 6 ноября Президентом Украины очередного заседания Ставки Верховного Гавнокомандующего, на котором обсуждались актуалльные вопросы ведения войны с армией сираны-агрессора.

На главном фото боец 95-й ОДШБр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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