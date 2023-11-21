Министр обороны США прибыл в Киев со 100-миллионным пакетом помощи

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром обороны Соединённых Штатов Америки Ллойдом Остином, который прибыл с визитом в нашу страну 20 ноября.

В состав американской делегации также вошёл командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, — сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Мы безмерно благодарны Президенту Джозефу Байдену. Это очень важно для нас, что США вместе с нами. Мы рассчитываем на вашу поддержку и гордимся, что вы с нами», – подчеркнул Зеленский, сделав акцент на важности визита американской делегации накануне очередного заседания в формате «Рамштайн», результаты которого должны усилить позиции Украины на поле боя.

В этой связи он подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Была подчеркнута актуальность продолжения непрерывных поставок союзниками всего необходимого вооружения и снарядов. Президент отдельно отметил необходимость усиления возможностей Украины накануне зимнего периода.

В ходе встречи также обсуждались вопросы свободы мореходства в Чёрном море и обеспечение функционирования альтернативного «зернового коридора».

«Очень важно, что нам удалось достичь прогресса в установлении контроля над Чёрным морем, а также обеспечить работу альтернативного гуманитарного маршрута. Это позволяет Украине оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности», – отметил Владимир Зеленский.

«Украина доказала здесь, в Чёрном море, что мы способны выгонять агрессора из акватории, которую он так хотел сделать мёртвой», — сказал в своём вечернем 20 ноября видеообращении Зеленский.

В день визита Остина в Киев сайт Пентагона сообщил, что Администрация президента США выделила Украине очередной пакет военной помощи стоимостью $100 млн.

«Это будет 51-й транш оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов министерства обороны, с августа 2021 года. Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу против продолжающейся агрессии России», – говорится в сообщении.

В пакет входят:

зенитные ракеты Stinger;

одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах», – заявили в Пентагоне.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Пентагон приступил к обучению лётчиков из Украины на истребителях F-16.

Фото: ОПУ

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