782 дня войны: Обстановка на Восточном фронте существенно обострилась

Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано, прежде всего, со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в РФ президентских выборов.

Об этом сообщает Командующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Этому способствует тёплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности.

«Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха», — информирует Сырский.

Александр Сырский посетил этот район фронта «для принятия всех необходимых мер по стабилизации обстановки, повышению эффективности действий наших войск и нанесению максимальных потерь подразделениям противника».

Отмечается, что по результатам заслушивания выводов о характере действий противника были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.

«Вновь встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия. Только это позволит нам победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы», — считает Главнокомандующий ВСУ.

Второй серьёзной проблемой, по мнению Сырского, является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения.

«В первую очередь, решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск. Мы осознаём реальный масштаб и степень угрозы противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий», — написал Сырский.

Одесса News информировала, что в интервью немецкому изданию BILD Владимир Зеленский подчеркнул, что «восток Украины — это всегда была одна из целей Путина, включая весь Донбасс: Луганская область, Донецкая область».

На главном фото Генштаба ВСУ боец 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ/Facebook

Фото: Главнокомандующий ВСУ, Генштаб/Facebook

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