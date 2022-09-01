Южный фронт Украины: за сутки уничтожено 201 вражеского солдата, 12 танков

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на Южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72, большое количество автобронетехники.

Об этом сегодня ночью сообщает в Facebook полковник Оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

Обстановка в операционной зоне командования «Юг» остаётся сложной, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий без существенных изменений в составе и положении его подразделений. С целью обезопасить себя от действий наших подразделений, осуществляет дистанционное минирование подступов к своим рубежам, — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 31.08 2022

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командных и опорных пунктах, логистических центрах, транспортных путях и боевых позициях.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.

В ОК «Юг» подчёркивают, что удержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Налаженная захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена.

Потери врага за сутки составляют: 201 военный, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.

«Метко уничтожены тяжёлая огнемётная система «Сонцепёк», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», пять гаубиц «Мста-Б», самоходная гаубица «Акация», две самоходные артустановки, три мобильных миномёта. Ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков», — уточнили в ОК «Юг», добавив, что окончательные потери врага доразведываются.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на южных рубежах Украины ВСУ уничтожили 117 захватчиков, 9 танков Т-72, 18 единиц автобронетехники.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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