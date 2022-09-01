Ночью Одесскую область атаковали двумя ракетами

Сегодняшняя ночь в Одессе и Одесской области прошла под звуки воздушной тревоги.

По информации спикера начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram, по Одесской области нанесено два ракетных удара.

«Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета «Оникс» уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки украинские военные уничтожили на Южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72, большое количество автобронетехники.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod