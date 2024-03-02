3 марта в Одессе и области объявлено Днём траура

Третье марта в Одессе и Одесской области объявлено Днём траура по жертвам вражеской дроновой атаки на Одессу, вследствие чего погибло трое жителей многоэтажного жилого дома по ул. Добровольского, 134.

На зданиях будет приспущен Государственный Флаг и флаг г. Одессы с траурными лентами, — об этом проинформировал председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Одесса News сообщала, что по состоянию на 11 утра 2 марта под завалами разрушенного дроном оккупантов жилом доме в Одессе найдено трое погибших. 8 жителей многоэтажки получили различного характера ранения и травмы. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

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