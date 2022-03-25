Спасатели с «Сапфира» и защитники острова Змеиный возвращаются в Одессу

24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными с Россией.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Тelegram.

«Сегодня по приказу Президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих», — отметила она.

По словам Верещук, в РФ были также отправлены 11 гражданских российских моряков, спасённых с затопленного судна возле Одессы.

В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», захваченных российскими захватчиками при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращён Украине и отправлен в порт в Турции.

Ирина Верещук в эфире национального телемарафона 24 марта на вопрос ведущей об обмене украинских моряков с острова Змеиный ответила: «Это (обмен, — ред.) уже произошло, буквально несколько минут назад. Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Чёрном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных», – ответила Верещук.

Министр сообщила, что сейчас освобождённые возвращаются в безопасное место.

«Возвращаются к своим родным. Осталось ещё очень много людей, в том числе с острова Змеиный. Я знаю, что наши военнослужащие ждут, пограничники ждут, но делаем, что можем. 19 наших моряков и 10 наших военных сегодня-завтра будут дома», – добавила она.

Для справки. Гражданское спасательное судно «Сапфир» находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

Как сообщала Одесса News, 26 февраля РФ захватила поисково-спасательное судно «Сапфир», выполнявшее гуманитарную миссию по спасению защитников острова Змеиный, и отбуксировало его в Севастополь.

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