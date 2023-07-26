518 дней войны: ВСУ наступают в условиях, когда у врага больше людей и оружия

Начались 518-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

По словам заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр в утреннем 26 июля эфире телеканала «1+1», «ВСУ наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время, как наступление считается возможным, когда наоборот. Вместе с тем наши войска продвигаются. И вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте – двигаемся вперёд или нет. То, что мы движемся в условиях превосходства врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников».

Анна Маляр утверждает, что количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага.

«На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона».

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 26 июля, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолёт Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа «Шахед-136» и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Как сообщала Одесса News, 25 июля Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Премьер-министром Великбритании, во время которого стороны обсудили «необходимость срочного усиления противовоздушной обороны Украины для защиты людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы».

На главном фото Оперативного командования «Юг» командир экипажа танка сержант (псевдо «Везунчик») 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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