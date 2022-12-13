12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «Большой семёрки», предложив созвать Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как можно реализовать украинскую формулу мира.

Речь президента опубликована на его официальном сайте 12 декабря.

Зеленский выразил благодарность всем членам G7 за поддержку украинцев, гуманитарную и военную помощь.

«Я прошу всех вас сохранять достигнутую солидарность и в следующем году. Россия продолжает агрессию, следовательно, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году так же, как и в этом. Но, кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира», – сказал он.

Президент назвал три главных шага к достижению мира.

Первый он назвал «новой силой». Зеленский отметил, что у России до сих пор есть преимущество в артиллерии и ракетах.

«Украина нуждается в современных танках, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это можно сделать уже сейчас. Украина нуждается в постоянной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Это то, что не допустит эскалацию с российской стороны. Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия», – сказал он.

Второй шаг Зеленский назвал «новая прочность». По его словам, необходимо в следующем году сохранить финансовую, энергетическую, социальную стабильность. Украинская энергетика нуждается в защите от российских ракет и иранских дронов, сказал он. По словам Зеленского, это будет защитой всей Европы, поскольку своими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС.

«Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем это предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке – именно этой зимой. Речь идёт об объёме около 2 миллиардов кубометров газа – то, что нужно закупить дополнительно», – сказал президент.

Третий шаг Зеленский обозначил как «новая дипломатия». Он напомнил, что на саммите G20 предложил украинскую формулу мира из 10 пунктов.

«Предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить своё лидерство в реализации формулы мира или конкретных её пунктов. И предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят», – сказал он.

Зеленский предложил России доказать, что она способна отказаться от агрессии. Для этого, по его словам, уже в это Рождество РФ должна начать вывод войск с территории Украины. Это обеспечит прекращение боевых действий, отметил президент.

«Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят: будь то дальнейшее противостояние с миром или, наконец, завершение агрессии. Принесший войну должен её забрать», – заявил он.

Для справки. 12 декабря состоялась онлайн-встреча лидеров G7 – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США. На ней присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Участники встречи осудили войну РФ против Украины и пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

Как сообщала Одесса News, 12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с президентом США Джо Байденом.

Фото и видео: ОПУ

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