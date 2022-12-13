В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин из города Южный.
Об этом сообщил волонтёр и депутат Южненского городского совета Илья Юрченко.
Прощание с Владимиром прошло в городе Южный возле Журавлей на аллее Славы.
Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб житель посёлка Тарутино Болградского района Одесской области Пётр Самолюк.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Город Южный/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod