В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин из города Южный.

Об этом сообщил волонтёр и депутат Южненского городского совета Илья Юрченко.

Прощание с Владимиром прошло в городе Южный возле Журавлей на аллее Славы.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб житель посёлка Тарутино Болградского района Одесской области Пётр Самолюк.

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Фото: Город Южный/Facebook

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