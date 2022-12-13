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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин, светлая память

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На российско-украинской войне погиб житель Одесской области Владимир Рябыкин из города Южный.

Об этом сообщил волонтёр и депутат Южненского городского совета Илья Юрченко.

Прощание с Владимиром прошло в городе Южный возле Журавлей на аллее Славы. 

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб житель посёлка Тарутино Болградского района Одесской области Пётр Самолюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Город Южный/Facebook

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