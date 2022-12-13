Жизнь продолжается: за неделю в Одессе появились на свет 135 малышей

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 135 маленьких украинцев, что на 23 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что численное преимущество на минувшей неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 74. Количество новорожденных девочек также растёт — за прошедшую неделю родилась 61 маленькая одесситка, что на 13 детей больше, чем за предыдущую неделю.

«Наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где на свет появились 45 малышей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod