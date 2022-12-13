СБУ задержала жителя Одессы, сотрудничавшего с «вагнеровцами»

В Одессе задержан житель города, подозреваемый в передаче врагу координатов укреплённых огневых позиций подразделений ВСУ и других военных формирований, созданных для охраны и обороны Одессы и региона от российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый также осуществлял фото- и видеофиксацию инфраструктуры и береговой линии с описанием местности для дальнейшего нанесения ракетных ударов, сотрудничая с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, имея тесные связи с центром наёмников «Вагнер»,он подыскивал лиц для диверсионно-подрывной деятельности на территории Одесской области.

По ходатайству прокурора подозреваемый взят под стражу без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года семейной паре — гражданам РФ, проживающим в Одессе, правоохранители сообщили о подозрении в шпионаже в пользу России.

Фото: Одесская облпрокуратура

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