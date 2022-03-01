На одесском блокпосту пограничники задержали двух диверсантов

На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, оказавшихся членами диверсионно-разведывательной группы.

Подозрительные лица, которые осуществляли фото- и видеофиксацию действий наших защитников, охранники границы обнаружили вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе, сообщает Госпогранслужба.

«Во время проверки личных вещей мужчин пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписке через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности к диверсионно-разведывательным группам противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные диверсанты переданы представителям СБУ.

Как сообщала Одесса News 27 февраля, в городе Раздельная Одесской области пограничники совместно с полицейскими и терробороновцами обнаружили диверсионную группу, один диверсант задержан, среди украинских защитников есть раненые.

Фото: Госпогранслужба

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