В Одесской области работают «горячие линии»: перечень номеров

С целью предоставления необходимой помощи в условиях военного положения нуждающимся Одесская областная военная администрация предоставила перечень круглосуточных «горячих линий» в Одесской области.
- Департамент социальной и семейной политики облгосадминистрации (094) 949-47-59-25;
- Одесский областной центр социальных служб (094) 945 45 02; (067)-992-66-21; (093) 392 96 15; (098) 615 57 01;
- Центр социальных служб г.Одесса (048) 793-46-03;
- Главное управление Нацсоцслужбы в Одесской области (098) 847-69-81;
- Киевский район г.Одесса (048) 765-07-87 (Территориальный центр социального обслуживания);
- Малиновский район г.Одесса (048) 796-27-49 (Территориальный центр социального обслуживания);
- Приморский район г.Одесса (098) 984-78-57 (Территориальный центр социального обслуживания);
- Суворовский район г.Одесса (048) 763-03-18 (Территориальный центр социального обслуживания);
- г. Подольск (066) 933-51-36;
- г. Черноморск (067) 900-77-20;
- г. Южный (067) 423 02 95;
- г. Измаил (050) 131 77 64;
- Березовский район (097) 724 15 88;
- Измаильский район (097) 454-76-69;
- Одесский район (098) 917-54-51
- Раздельнянский район (050) 644 -91-97.
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