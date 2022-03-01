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В Одесской области работают «горячие линии»: перечень номеров

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С целью предоставления необходимой помощи в условиях военного положения нуждающимся Одесская областная военная администрация предоставила перечень круглосуточных «горячих линий» в Одесской области.

  • Департамент социальной и семейной политики облгосадминистрации (094) 949-47-59-25;
  • Одесский областной центр социальных служб (094) 945 45 02; (067)-992-66-21; (093) 392 96 15; (098) 615 57 01;
  • Центр социальных служб г.Одесса (048) 793-46-03;
  • Главное управление Нацсоцслужбы в Одесской области (098) 847-69-81;
  • Киевский район г.Одесса (048) 765-07-87 (Территориальный центр социального обслуживания);
  • Малиновский район г.Одесса (048) 796-27-49 (Территориальный центр социального обслуживания);
  • Приморский район г.Одесса (098) 984-78-57 (Территориальный центр социального обслуживания);
  • Суворовский район г.Одесса (048) 763-03-18 (Территориальный центр социального обслуживания);
  • г. Подольск (066) 933-51-36;
  • г. Черноморск (067) 900-77-20;
  • г. Южный (067) 423 02 95;
  • г. Измаил (050) 131 77 64;
  • Березовский район (097) 724 15 88;
  • Измаильский район (097) 454-76-69;
  • Одесский район (098) 917-54-51
  • Раздельнянский район (050) 644 -91-97.

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