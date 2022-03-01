В Одесской области работают «горячие линии»: перечень номеров

С целью предоставления необходимой помощи в условиях военного положения нуждающимся Одесская областная военная администрация предоставила перечень круглосуточных «горячих линий» в Одесской области.

Департамент социальной и семейной политики облгосадминистрации (094) 949-47-59-25;

Одесский областной центр социальных служб (094) 945 45 02; (067)-992-66-21; (093) 392 96 15; (098) 615 57 01;

Центр социальных служб г.Одесса (048) 793-46-03;

Главное управление Нацсоцслужбы в Одесской области (098) 847-69-81;

Киевский район г.Одесса (048) 765-07-87 (Территориальный центр социального обслуживания);

Малиновский район г.Одесса (048) 796-27-49 (Территориальный центр социального обслуживания);

Приморский район г.Одесса (098) 984-78-57 (Территориальный центр социального обслуживания);

Суворовский район г.Одесса (048) 763-03-18 (Территориальный центр социального обслуживания);

г. Подольск (066) 933-51-36;

г. Черноморск (067) 900-77-20;

г. Южный (067) 423 02 95;

г. Измаил (050) 131 77 64;

Березовский район (097) 724 15 88;

Измаильский район (097) 454-76-69;

Одесский район (098) 917-54-51

Раздельнянский район (050) 644 -91-97.

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