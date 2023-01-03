Морская охрана обеспечивает безопасность зернового коридора

Морская охрана обеспечивает составляющую безопасности в рамках зерновой инициативы.

Детали этой работы раскрывает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что в рамках зерновой инициативы морские пограничники осматривают суда, идущие в порты Одесской области для загрузки и последующей перевозки украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

«Военнослужащие Морской охраны тщательно осматривают каждое судно на предмет обнаружения оружия и боеприпасов, взрывных устройств и опасных веществ. Вместе с тем проверяют соответствие членов экипажа и судовые документы», — говорится в сообщении.

С 1 августа из украинских портов уже экспортировано более 15,5 млн. тонн украинского продовольствия в 38 стран мира. В общей сложности, моряки-пограничники осмотрели уже около 600 таких судов, — подчёркивается в информации пограничников.

Как сообщала Одесса News, россияне препятствуют оперативному продвижению судов с украинской агропродукцией в порты назначения.

Фото и видео: Госпогранслужба

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