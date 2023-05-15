Переговоры о продлении «зернового соглашения» заходят в тупик

Продолжавшиеся на прошлой неделе переговоры о продлении «зернового соглашения» завершились без конкретных результатов.

Об этом заявила посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям, координатор Совета экспортёров и инвесторов Ольга Трофимцева во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

«На сегодняшний день мы имеем такую подвешенную ситуацию и неопределённость относительно «зернового коридора», потому что сигналы пока есть разные. Турция говорит, что вроде бы будет продлено соглашение 18 мая, но на этой неделе, насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров не запланировано. На прошлой неделе никакого конкретного результата по продлению «зернового соглашения» мы не получили», — сказала она.

Трофимцева отметила, что Украина рассматривает несколько вариантов развития событий, при этом, вероятно, Россия согласится продлить действие соглашения после 18 мая ещё на 60 дней. Она подчеркнула, что также украинская сторона не исключает прекращения работы коридора после 18 мая.

«Прекращение или односторонний выход из «зернового соглашения» возможен. Но это будет обозначать для всех и, в первую очередь, для российской стороны эскалацию ситуации, и в этом случае, они сами себе усложнят переговорную позицию в дальнейшем. Надеюсь, они это понимают», – добавила посол.

По её словам, также не стоит исключать то, что Россия может выйти из соглашения на несколько дней, а затем снова вернуться, как это было осенью прошлого года. Трофимцева отметила, что полноценный выход из соглашения будет означать повышение опасности для судов, ходящих по «зерновому коридору».

По её мнению, российская сторона не будет готова напрямую атаковать эти суда, однако некоторые провокации всё же возможны.

Также Трофимцева допускает, что в случае остановки «зернового коридора» через месяц возрастут потоки беженцев из Африки в ЕС.

«То есть, прекращается работа «зернового коридора», и мы уже увидим несколько недель усложнения ситуации в некоторых африканских странах. Ещё через несколько недель, максимум месяц, и мы видим увеличение потока беженцев, в первую очередь, в направлении Европейского Союза», — пояснила Трофимцева.

Как сообщала Одесса News, 10-11 мая в Стамбуле проходили переговоры по «зерновому соглашению» на уровне заместителей министров обороны Турции, Украины, России и представителей ООН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после первого дня переговоров заявил о том, что действие соглашения о «зерновом коридоре» в Ч’рном море может быть продлено по меньшей мере на два месяца.

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