Одесский театр музкомедии покажет сказочный мюзикл для детей и взрослых

21 мая в Одесском театре музыкальной комедии им.м. Водяного детский мюзикл по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» будет интересно посмотреть детям всех возрастов и взрослым.
Вы попадёте в волшебную страну, где овощи и фрукты так похожи на нас — они умеют говорить, думать, любить и дружить! А главный герой — отважный мальчик Чиполлино — воплощение лидера, за которым могут пойти другие!
За красочными костюмами, яркими декорациями и музыкой, которая пропитана мелодиями солнечной Италии, отчётливо читаются главные мысли спектакля:
- нельзя терпеть несправедливость и верить сказочным обещаниям;
- даже в современном мире есть разделение на социальные слои;
- человечность, взаимопомощь, справедливость, добро, возможность с достоинством выходить из любых ситуаций существуют вне времени.
Спектакль полезен для совместного просмотра и дальнейшего обсуждения в кругу семьи. Поговорите с детьми о важном!
Билеты стоимостью от 80 гривен можно купить здесь.
Приходите к 11.00.
Адрес: ул Пантелеймоновская, 3.
Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod