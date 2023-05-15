Одесский театр музкомедии покажет сказочный мюзикл для детей и взрослых

21 мая в Одесском театре музыкальной комедии им.м. Водяного детский мюзикл по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» будет интересно посмотреть детям всех возрастов и взрослым.

Вы попадёте в волшебную страну, где овощи и фрукты так похожи на нас — они умеют говорить, думать, любить и дружить! А главный герой — отважный мальчик Чиполлино — воплощение лидера, за которым могут пойти другие!

За красочными костюмами, яркими декорациями и музыкой, которая пропитана мелодиями солнечной Италии, отчётливо читаются главные мысли спектакля:

нельзя терпеть несправедливость и верить сказочным обещаниям;

даже в современном мире есть разделение на социальные слои;

человечность, взаимопомощь, справедливость, добро, возможность с достоинством выходить из любых ситуаций существуют вне времени.

Спектакль полезен для совместного просмотра и дальнейшего обсуждения в кругу семьи. Поговорите с детьми о важном!

Билеты стоимостью от 80 гривен можно купить здесь.

Приходите к 11.00.

Адрес: ул Пантелеймоновская, 3.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod