В Одессе споёт популярная украинская pop- и r’n’b-исполнительница MamaRika

21 июля в Международном культурном центре UNION выступит MaamaRika – популярная украинская pop- и r’n’b-исполнительница, которая в шутку называет себя «мамкой», а поклонников – нежно, «подснежниками».

Свою творческую карьеру певица начала с участия в шоу «Фабрика звёзд-3». С 2021 года, став мамой, MamaRika сменила жанр своих песен на лирический поп. Сейчас артистка активно поддерживает молодые проекты, создавая яркие коллаборации с YAKTAK, DOVI, KOLA и другими, и, конечно, помогает ВСУ.

Вы точно слышали её песни по радио.

Стоимость билетов от 400 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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