В Киеве открылся Международный кинофестиваль

Вчера, 12 июля, в Киеве открылся XV Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ). По соображениям безопасности, в этом году, как и в прошлом, фестивальная программа пройдёт не в Одессе.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ОМКФ, в течение следующих восьми дней зрителей будут ждать национальные премьеры, иностранные хиты и множество специальных показов.

Кинофестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Программы «Креативная Европа» Европейского Союза, Украинского культурного фонда и Польского Института в Киеве.

В состав жюри, оценивающего фильмы Национальной конкурсной программы вошли Алиса Коваленко, украинский режиссёр документального кино, член Европейской и Украинской киноакадемий; Лиза Мари Руссо, кинематографистка и продюсер, основательница в 2009 году Fly Film; Сахра Карими, кинорежиссёр, сценарист и преподаватель университета родом из Афганистана, первая женщина в истории Афганистана, возглавившая государственную кинокомпанию Afghan Film; Ванда Адамик Грицова, владелец компаний Wandal Production и Alluvium Production, бывшая президент Словацкой академии кино и телевидения; Майк Фиггис, кинорежиссёр, писатель и композитор из Великобритании.

Получить информацию, как попасть на просмотр фестивальных фильмов в Киеве, можно здесь.

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