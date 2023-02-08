В Одессе состоится 28-й фестиваль “Новое немецкое кино”

Кинокомпания Arthouse Traffic приглашает на 28-й фестиваль «Новое немецкое кино. В новой реальности». Он состоится в Одессе с 9 по 11 февраля.

Фестиваль традиционно станет углублённым экспресс-курсом последних событий в кинематографе Германии: зрители увидят подборку лучших немецких премьер и главных хитов.

Фестиваль проводится Goethe-Institut в Украине совместно с компанией “Артхаус Трафик” при поддержке генерального партнера German Films и официального партнера ProCredit Bank.

В одесском кинотеатре «Синема Сити»:

— «Комедия Штази» – 9 февраля

— «Великая свобода» – 10 февраля

— «Фальсификатор» – 11 февраля

Комедия «Штази» вышла в 2022 году, рассказывает о современном, воссоединённом Берлине. Известный писатель и бывший диссидент ГДР получает возможность пересмотреть своё «официальное» досье печально известной спецслужбы Штази. Однако не всё так просто…

«Фальсификатор», фильм 2022 года, биографическая драма, основан на реальных событиях 1942 г. в Берлине. Молодой еврей использует свой талант подделки документов, чтобы помочь себе и другим избежать депортации. Теперь он и его друзья имеют новые документы и скрываются от власти на виду. Однако чем больше жизней спасает юноша, тем сильнее затягивается вокруг него петля.

Большая свобода, австро-немецкий фильм 2021 года, драма. Гансу было 12, когда он впервые попал за решётку по обвинению в гомосексуальности. Далее – Освенцим. Строгие законы продолжают действовать даже после окончания войны. Ганс в очередной раз не получает свободы и снова оказывается в одной камере со своим давним соседом, осуждённым за убийство.

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