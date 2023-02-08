Одесская теннисистка Свитолина впервые после вторжения РФ приехала в Украину

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Украину.

Об этом она сообщила 6 февраля в Instagram Stories.

Спортсменка сначала побывала в Одессе, где проживает её бабушка, а затем отправилась в Киев.

На странице благотворительной платформы United24, послом которой она является, отмечается, что это первая поездка спортсменки в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

Свитолина и французский режиссёр Мишель Хазанавичус, который также присоединился к благотворительной платформе United24, посетили освобождённые от российских оккупантов города Бучу и Ирпень Киевской области.

Хазанавичус прибыл в Украину 7 февраля. В январе 2023 года режиссёр передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, €125 тыс.

«Оскароносный режиссёр с известной теннисисткой и послом United24 побывали в храме апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе «Чемпион» и возле домов из программы «Восстановление Украины», – говорится в публикации.

Режиссёр и теннисистка также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Для справки. United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трём направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населённых пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

По словам Зеленского, по состоянию на 7 февраля благодаря платформе удалось собрать $300 млн, которые пожертвовали в поддержку Украины «обычные люди и компании из более чем 100 стран».

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022-го спортсменка рассказала, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако. В конце декабря Свитолина призналась, что возобновила тренировки.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов.

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