Первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина ждёт ребёнка в октябре

Первая ракетка Украины и бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в одиночном разряде, одесситка Элина Свитолина поделилась новостью о своей беременности.

Об этом сообщила в Instagram сама теннисистка.

«С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждём девочку в октябре», — написала она.

Как информировала Одесса News, отцом ребёнка является французский теннисист Гаэль Монфис.

Новость о беременности спортсменки даёт понять, почему она снялась с престижного турнира Roland Garros.

Кстати, в этом турнире примут участие две одесситки — Даяна Ястремская и Екатерина Байндль (Козлова).

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