Очередной матч футболисты «Черноморца» сыграли вничью

28 сентября на стадионе «Колос» в Ковалёвке (Киевская область) футболисты одесского «Черноморца» провели поединок с игроками ЛНЗ (Черкассы).

Поединок завершился со счётом 1:1, — сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что матч состоялся в Ковалёвке, так как на центральном стадионе Черкасс проводится капитальный ремонт футбольного газона.

Единственная острая атака ЛНЗ стала голевой. На 44-й Хобленко, находясь на линии вратарской, неожиданно ударил по цели с разворота – Кучеренко сумел закрыть ближний угол. Путря, сыгравший в стенку с Топаловым, опередил Кайо Гомеса и пробил. Наш голкипер отбил мяч, но прямо на Момо – 0:1.

«Обе команды пытались играть в свой футбол. В первом тайме «Черноморец» не дал номинальным хозяевам спокойно действовать в атакующей манере, а уже во втором «моряки» (особенно после выхода на поле Янакова и Киселя) показали свои наступательные возможности», — говорится в сообщении.

Но ими одесситы воспользовались лишь единожды. Янаков отлично выполнил штрафной удар с 25 метров, Кучеренко парировал сложный мяч, который, казалось, улетал на угловой. Так думали почти все, кроме Ермакова: он не выключился из игры, сделал передачу Янакову, и Денис ювелирно поразил дальнюю «девятку» – 1:1.

Таким образом, турнирное положение команд таково: «Александрия» – 19 очков (после 7-ми игр), «Динамо» – 16 (6), «Полесье» – 14 (6), «Шахтёр» – 13 (7), «ЛНЗ» – 12 (8) ), «Кривбасс» – 11 (7), «Рух» – 11 (6), «Заря» – 9 (7), «Ворскла» – 9 (7), «Карпаты» – 8 (7), «Черноморец» – 7 (8), «Левый Берег» – 6 (7), «Верес» – 6 (8), «Колос» – 6 (7), «Ингулец» – 4 (7), «Оболонь – 2 (7) .

Одесса News информировала, что в предыдущем, 7-м туре чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги (УПЛ), «Черноморец» проиграл львовским «Карпатам».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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