В Одессе второй год подряд проходят всеукраинские соревнования по сёрфингу

С 10 октября в Одессе проходят всеукраинские соревнования по сёрфингу «Arcadia 2019».

Как сообщает Пушкинская, возле пляжа «Итака» за звание лучшего сёрфингиста сражались спортсмены из разных городов Украины в трёх категориях: surfing men’s open, surfing women’s open и SUP surfing men’s open — сёрфинг с веслом.

«Соревнования проходят в Одессе уже второй год подряд. По словам президента Украинской федерации сёрфинга Василия Горбиша, число участников не выросло, в этом году их всего 27 человек, но сёрферов в Украине прибавилось. В «Arcadia 2019» участвуют 4 девушки, в прошлом — всего одна, — это позволило выделить для сёрфингисток отдельную категорию», — говорится в сообщении.

Серфер Ярослав Домбровский, который уже второй год участвует в соревнованиях, живёт не в Украине, а в США — на берегу океана. По его словам, главное отличие между черноморскими волнами и океанскими то, что в море волны от ветра, а не донные. Поэтому они быстрее и более короткие — у серферов мало времени, чтобы отчалить и поймать волну.

В этом году судьи оценивают победителей по тому, какую волну они возьмут: на сколько она была высокой и как идеально складывалась. Второй критерий оценки — демонстрация на волне маневров, поворотов, элементов, их качество и своевременности и в целом владение доской.

Фото: Пушкинская