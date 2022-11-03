В Малайзии на Дефлимпийских играх по боулингу завершили выступления 4 одессита

В Куала-Лумпуре (Малайзия) завершились ХХІV летние Дефлимпийские игры по боулингу, участие в которых приняли 165 спортсменов из 16 стран мира, в том числе 4 из Одессы.

Сборную Украины, состоящую из 10 спортсменов, представляли 4 одесских дефлимпийца — Вадим Данилюк, Дмитрий Щербаков, Алла Дьяченко и Анжелика Жукова, а также два тренера – Виктор Дикин и Михаил Калика.

Алла Дьяченко завоевала золото в тройках среди женщин и бронзу в командном зачёте среди женщин, Вадим Данилюк завоевал серебро в индивидуальном зачёте среди мужчин и бронзу — в тройках среди мужчин, Анжелика Жукова – обладательница бронзовой медали в командном зачёте среди женщин.

Вадим Данилюк с тренером

Сборная Украины завоевала 145 медалей, среди которых — 64 золотых, 39 серебряных и 42 бронзовые.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко поздравил одесских спортсменов: «Поздравляем наших спортсменов. Вы продемонстрировали всему миру несокрушимый дух украинцев, жажду победы, а также силу украинского народа. Вы лучшие. Слава Украине!».

Одесса News рассказывала о золотой медали в Малайзии Аллы Дьяченко.

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