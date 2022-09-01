За время войны в Украине разрушены 113 спортивных сооружений. Нанесённый ущерб спортивной инфраструктуре уже превышает 160 млн долларов.

Об этом сообщил Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона «Единые новости» во время визита в Киевскую область.

«За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушены. Мы делаем всё, чтобы после победы все отстроить», — сказал Министр.

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24 Минмолодёжьспорта открыт специальный счёт в НБУ. На него привлекается международная финансовая помощь для послевоенного восстановления спортивной и молодёжной инфраструктуры. Международный олимпийский комитет объявил о намерении провести донорскую конференцию, в ходе которой будут также собирать средства для Украины.

«Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренировку. Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать», — добавил Гутцайт.

Он призвал украинцев верить в Вооружённые Силы Украины и поддерживать наших защитников, ведь только благодаря им украинский спорт крепнет, а спортсмены могут тренироваться и завоёвывать медали.

Напомним, за время полномасштабного вторжения Минмолодежьспорта совместно с международным спортивным сообществом сэкономило государственному бюджету более 500 млн грн. Именно столько государство должно потратить на обеспечение спортсменов и тренеров, которые из-за войны вынуждены жить и тренироваться за рубежом. Эти расходы приняли на себя национальные федерации стран, международные федерации по видам спорта, Олимпийские комитеты и Фонд солидарности олимпийского сообщества и украинского спорта.

Как сообщала Одесса News, за полгода полномасштабной агрессии России 205 религиозных сооружений Украины подверглись разрушениям.

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