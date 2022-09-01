Киносценарий одесситки Ксении Заставской признан лучшим в Амстердаме

Киносценарий «Стеф» одесской писательницы Ксении Заставской признан лучшим на Амстердамском кинофестивале-2022.

Об этом сообщила сама Ксения Заставская на своей странице в Facebook.

«Спасибо ВСУ, которые приближают нашу Победу! Свою очередную победу я посвящаю вам, наши мужественные защитники! Мой сценарий «Стеф» признан лучшим сценарием на Международном Амстердамском кинофестивале 2022! Это четвёртая победа этого сценария!», — поделилась радостным событием одесситка.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года жюри Международного кинофестиваля в Нью-Йорке (США) признало лучшим в двух номинациях сценарий «Стеф» писательницы и сценаристки из Одессы Ксении Заставской.

Кстати. Одесса News готовит к публикации эксклюзивное интервью, которое дала нашему изданию Ксения Заставская.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod