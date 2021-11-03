В Нидерландах запустили первое беспилотное водное такси

Автономное водное такси Roboat было запущено на каналах Амстердама.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ZDNet.

Отмечается, что новый вид транспорта может перевозить до пяти человек или 1500 кг груза.

«Беспилотное водное такси, которое создавалось годами, теперь будет курсировать по каналам Амстердама», — говорится в сообщении.

Беспилотная лодка получила название Roboat III. Она была создана научными работниками из Массачусетского технологического института и Амстердамского института передовых городских решений.

Отмечается также, что впервые разработанный и испытанный ещё в 2015 году Roboat претерпел значительные изменения, чтобы стать полноценной «службой такси» для жителей и гостей города.

Такое такси может разгоняться до 6 км/ч, в среднем заряда хватит на 10 часов работы.

Беспилотное водное такси имеет несколько видеокамер, которые помогают определить путь и не врезаться в объекты. Лодка прокладывает маршрут с помощью GPS. Также за его работой следит наземный оператор.

Как сообщала Одесса News, нидерландская компания U-Boat Worx представила быстроходную электрическую подводную лодку Super Sub.

Фото: MIT CSAIL

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