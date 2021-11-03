Одесским пиротехникам сообщили об одной найденной мине, а их оказалось ещё 175

2 ноября одесским спасателям поступило сообщение о том, что за пределами города Измаил, на открытой территории, во время проведения земляных работ найден неизвестный предмет, похожий на мину.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, к месту происшествия прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения и при обследовании местности обнаружили 176 артиллерийских снарядов калибра 75 мм времён Великой Отечественной войны.

Сейчас работы по поиску боеприпасов продолжаются.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года грибники села Малый Фонтан Куяльницкой сельской территориальной громады Подольского района Одесской области обнаружили мины времён прошедшей войны.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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