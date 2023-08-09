Одесские пляжи можно защитить от дрейфующих мин

Пляжи Одесского региона можно обезопасить от выноса на них дрейфующих мин.

Об этом на брифинге Media Center Ukraine — Odesa рассказал спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

Плетенчук рассказал, что акватория пляжей не столь велика и протралить её вполне возможно.

«Есть мобильная группа по разминированию, на её счету уже сотни разминирований. Это и боеприпасы и мины, которые выбросило на берег в прибойную зону», — отметил Плетенчук.

По его словам, после прохождения прибрежной акватории тральщиком необходимо выставить специальное боновое заграждение и сетки, чтобы возможные взрывоопасные предметы не попадали в уже проверенную прибрежную зону.

Как сообщала Одесса News, глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже, в котором, в частности, отмечается, что к 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОГА.

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