По зерновому коридору в Чёрном море продолжается активное судоходство

Порты Большой Одессы продолжают принимать и отправлять зерновые караваны.

Утром 24 августа из одесского порта вышли два судна — сухогрузы GANOSAYA под флагом Островов Кука и китайский ZHE HAI 505, гружённые украинской агропродукцией, держат путь в Стамбул.

В то же время ещё один караван отправился утром от побережья Румынии к портам Большой Одессы. Балкер SEAJOY под мальтийским флагом и ANASTASYA под флагом Палау идут в Черноморск, а FPMC B 201 под либерийским флагом и PEACE M под флагом Палау пришвартуются в Одессе.

За время работы «зернового коридора» из портов Большой Одессы удалось вывезти около 800 тысяч тонн агропродукции.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона сообщил, что экспорт зернопродукции через все украинские порты в августе 2022 года может составить минимум 4 миллиона тонн, что обеспечит 250-300 миллионов долларов валютной выручки.

Как сообщала Одесса News, 19 августа Генсек ООН и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков посетили Одесский порт, где осмотрели процесс загрузки украинской пшеницы на балкер Kubrosli Y.

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