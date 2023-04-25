РФ обвинила Украину в нарушении зернового соглашения. При чём здесь Одесса

Министерство обороны России обвинило Украину в нарушении «зернового соглашения»: якобы украинские беспилотники атаковали флот в оккупированном Севастополе, а развернули их, мол, в районе гуманитарного коридора.

Об этом говорится в заявлении минобороны страны-террориста.

В нём, в частности, идёт речь о том, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы совершила атаки пункта базирования российского флота в оккупированном Севастополе и «гражданской инфраструктуре Крыма» безэкипажными катерами.

Также ведомство заявило, что проведеный им анализ маршрута движения беспилотников «показал, что все они были запущены с акватории порта Одессы», определённого для реализации «черноморской инициативы».

Кроме того, российские оккупанты считают, что «развёртывание беспилотников якобы было осуществлено в районе гуманитарного коридора».

Минобороны РФ назвало «террористическими» инциденты со взрывами, которые, по версии ведомства, связаны якобы с украинскими беспилотниками.

Там добавили, что «атаки ставят под угрозу» очередное продление «зернового соглашения» после 18 мая.

Украинская сторона свою причастность к указанным инцидентам не комментировала.

Как сообщала Одесса News, ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе очевидцы слышали взрывы и стрельбу.

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