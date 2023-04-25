Одесские пограничники вынуждены были провести «сафари» на «уклонистов»

Двое мужчин призывного возраста были задержаны пограничниками Измаильского отряда при попытке незаконного пересечения государственной границы вблизи села Новые Трояны Болградского района Одесской области.

По сообщению Госпогранслужбы, неизвестных обнаружил пограничный наряд с помощью тепловизора. Они быстро двигались в сторону Молдовы.

«Охранники государственной границы отрезали им путь к границе, выдвинувшись на своём внедорожнике. Увидев фары, мужчины начали убегать от наряда. По неоднократному требованию пограничников – не останавливались, а после предупредительных выстрелов из автомата – залегли в высокой траве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вновь пригодился тепловизор: сначала «зелёные береты» обнаружили один лежачий силуэт правонарушителя, а впоследствии другой. Никаких документов, удостоверяющих личность, у мужчин с собой не было, «а пограничникам вообще заявили, что забыли, как их зовут и откуда они, и что в Молдову двигались для дальнейшего трудоустройства.

Впоследствии оказалось, что задержанные проживают в Арцизе Одесской области.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение законному распоряжению пограничников на нарушителей составили соответствующие протоколы. Дела будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года пограничники в Одесской области воспрепятствовали пересечению границы мужчиной, который переоделся в женский наряд, чтобы покинуть Украину.

Фото: ГПСУ

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