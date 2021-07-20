Угнанную «Тойоту» обнаружили пограничники на КПП «Орловка»

В паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда обнаружили элитный внедорожник, разыскиваемый Интерполом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ходе пограничного контроля путешественников, которые направлялись на выезд из Украины, относительно автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 сработала база данных международной организации уголовной полиции.

Отмечается, что о находке охранники государственной границы проинформировали украинское бюро Интерпола и Измаильский отдел Нацполиции, представителям которого впоследствии и передали автомобиль для дальнейших правовых действий.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за разбой.

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