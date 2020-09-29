Кто из иностранцев может беспрепятственно въехать в Украину

Правительство изменило правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«28 сентября 2020 года постановлением Кабинета Министров Украины № 888 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

В частности, правительство определило, что на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнёром на территории Украины, и покрывающей расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующей на срок пребывания в Украине.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование — иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, нуждающиеся в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооружённых сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО «Партнёрство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооружённых сил.

Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на такие категории:

не достигших 12 лет

прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования

являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляющихся по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток

являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляющихся по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад

инструкторов вооружённых сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО «Партнёрство ради мира», участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающих каждого из них

лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведённый не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Как сообщала Одесса News, Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый перечень стран «зелёной» и «красной» зон по состоянию на 25 сентября.