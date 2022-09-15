В Одессе ликвидировали ещё один канал переправки призывников через границу

Пограничники Одесского отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста под видом польских студентов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что организаторы преступной схемы помогали клиентам уехать из страны по сфальсифицированным документам. Пакет документов «под ключ» обходился заказчикам в 4000 долларов США.

«Следствием установлено, что схему переправки мужчин призывного возраста под видом псевдостудентов отладил отец с сыном, уроженцы Одесской области. Подыскивать потенциальных клиентов, которые хотели покинуть страну и уехать в Польшу, помогали друзья фигурантов», — говорится в сообщении пограничников.

Во время проведения санкционированных обысков у злоумышленников изъяли ряд фиктивных документов, ноутбуки с данными о клиентах, мобильные телефоны, флеш-носитель, штампы, черновые записи и денежные средства в сумме 3700 долларов США, 300 евро, 150 туркменских манатов, а также другие вещи.

В настоящее время злоумышленникам объявлено подозрение по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщала Одесса News, 13 сентября 2022 года по оперативной информации пограничники Подольского отряда пресекли попытку незаконной переправки через госграницу двух граждан Украины.

Фото: Госпогранслужба

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