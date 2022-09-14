На госгранице задержаны «туристы»-призывники родом из Одесской области

13 сентября по оперативной информации пограничники Подольского отряда пресекли попытку незаконной переправки через госграницу двух граждан Украины.

Незаконный трансфер организовали трое мужчин родом из Одесской области, — сообщает Госпогранслужба.

«Интересно то, что одним из организаторов оказался несовершеннолетний житель приграничья», — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что незаконное «путешествие» для 24-х и 31-летнего мужчин стоило 2000 долларов США с каждого.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В отношении граждан, причастных к незаконной переправке лиц через госграницу, направлено сообщение об обнаружении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи пункта пропуска «Железнодорожное», задержали пограничники Измаильского отряда по… запаху духов.

Фото и видео: Госпогранслужба

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