Москва признала поражение в Харьковщине, в России растёт недовольство Путиным

Вооружённые силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

«Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области», — подчёркивают аналитики.

В ISW отмечают, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений — вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

«Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом «освобождение» Донбасса, а выход с острова Змеиный — как «жест доброй воли», — указали специалисты.

В Институте изучения войны добавляют, что министерство обороны РФ первоначально предложило объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.

Российские ультраправые требуют убить президента РФ Путина, заявил политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы «Студия Запад» в эфире телеканала «Эспрессо».»

Сейчас, когда Украина перешла в контрнаступление, наверняка вы тоже краем глаза смотрите Telegram-каналы путинских ультрафашистов, они же в панике и сейчас повторяют уже все тезисы Гиркина, хорошо известные украинской аудитории, он требует повесить Путина, как предателя», — отметил Пионтковский.

По его словам, они обвиняют Путина в поражении, в провале «спецоперации», а на самом деле — в поражении в войне.

«Поэтому растёт глубокий внутриполитический кризис в России, и это ещё только первые, сравнительно скромные, успехи ВСУ. Представляете, что случится после таких вполне реальных на сегодня событий, как, например, освобождение Херсона и уничтожение Керченского моста. Я вам гарантирую, что Путин политически не переживёт эти события», — подытожил эксперт.

Как сообщала Одесса News, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в сентябре 2022 года заявил, что российский президент Владимир Путин потерпел полный провал в своей военной кампании против Украины.

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