Как Геннадий Труханов разрисовывал имбирные пряники

К проходящей в Одессе акции «Тёплая волна» присоединился городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально», Геннадий Труханов посетил высшее профессиональное училище морского туристического сервиса и помог в раскраске выпекающихся здесь имбирных пряников к новогодне-рождественским праздникам.

Отмечается, что педагоги и учащиеся училища выпекли десять тысяч таких пряников для украинских воинов.

«Это — праздничные подарки украинским защитникам, которые получают помощь в медицинских учреждениях города. Также пряники поедут к педагогам из города Николаева. И, конечно, мы раздадим лакомство нашим детям!», – сказал Одесский городской голова.

По словам мэра Одессы, такие акции помогают передавать друг другу своё тепло и заботу, как и принято в Одессе.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие в торжественном старте крупного Всеукраинского проекта «Наукой вышиваем Украину» и собственными руками вышил первый крестик на карте Украины.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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