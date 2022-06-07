В Украине с начала войны ликвидировано 31360 вражеских военных, 1390 танков

Защитники Украины с 24 февраля по 7 июня ликвидировали около 31 360 российских военных, что на 110 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Facebook.

Также ВСУ уничтожили вражеских танков 1390 (+4 за сутки) единиц, боевых бронированных машин – 3416 (+16), артиллерийских систем – 694 (+4), РСЗО – 207 (+0), средств ПВО – 96 (+0), самолётов – 212 (+1), вертолётов – 177 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 (+2), крылатых ракет — 125 (+0), кораблей/катеров — 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10), специальной техники – 53 (+0).

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки, выполняя огневые задачи, украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 военных и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.