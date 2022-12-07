Заочно к 14 годам заключения приговорён житель Одесской области за участие в «ДНР»

При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства уроженец Измаильского района осуждён за участие в боевых действиях против ВСУ в составе «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурором в суде доказано, что мужчина в 2014 году выехал в Донецк и вступил в подразделение террористической организации «ДНР», в так называемую «интернациональную бригаду «пятнашка» на должность заместителя командира под позывным «Агуз».

«Он принимал участие в боевых действиях в Донецком международном аэропорту против украинских правоохранителей и военнослужащих Вооружённых Сил Украины. В дальнейшем, в должности командира одного из подразделений первого армейского корпуса вооружённых сил «ДНР» руководил подчинёнными ему участниками вооружённого формирования в ведении боевых действий против военнослужащих ВСУ вблизи населённых пунктов Донецк, Дебальцево, Горловка и Авдеевка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за «особые заслуги» в 2016 году осуждённому присвоено звание «лейтенант мо «ДНР» и награждён медалью РФ «Во славу отечества» от председателя «международного фонда десантников и благотворительного фонда «Они заслужили».

Подчёркивается, что начало срока отбывания наказания осуждённому будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД Украины в Донецкой области по фактам государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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